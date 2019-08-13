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Данилюк пошел против Зеленского

Вчера, 22:20
Данилюк не верит в эффективность снятия блокады - фото 1
Данилюк не верит в эффективность снятия блокады

Назначенный президентом секретарь СНБО Александр Данилюк внезапно раскритиковал позицию поставивших президента главой государства по поводу снятия блокады с "ДНР" и "ЛНР".

Обязанный своей высокой должностью действующему президенту не добившийся успехов экс-министр финансов Александр Данилюк внезапно выступил против позиции Зеленского и его команды идти на уступки российским террористам.

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Секретарь СНБО в интервью ВВС заявил о том, что снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей ничего не принесет, а поэтому политика ослабления давления на оккупированные регионы выглядит нелепой.

- Вопрос о блокаде мне и раньше ставили. Я считаю, что такой шаг сам по себе ничего не принесет, - отметил Данилюк. - Давайте называть вещи своими именами, это не блокада, а ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории. Эти предприятия перестали платить налоги в центральный бюджет. Поэтому были причины и было соответствующее решение СНБО.

При этом чиновник призывает всех подумать, какими будут ответные меры Москвы взамен на отмену блокады. Тем не менее, сама по себе отмена блокады, как утверждает допущенный к гостайне Данилюк, сработать против России не может. А вот в комплексе, возможно, Украина и могла бы получить бонусы, но нынешние власти снятие ограничений в качестве многоходовки не рассматривают вообще.

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Блокада ОРДиЛО блокада Александр Данилюк Владимир Зеленский война на Донбассе Новости Украина
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