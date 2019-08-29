Первое заседание Рады: топ зашкваров дня от "Слуг народа"

Первый день работы Рады был богат на зашквары

Рабочий день четверга, 29 августа, в Украине уже давно закончился, но нардепы Верховной Рады девятого созыва жалуются на усталость, но продолжают заседание чтобы принять нужные решения. Итоги работы парламента в первый день подводить еще рано, но рейтинг зашкваров составить уже можно.

Сегодня избранные народом депутаты Рады наконец-то раскрыли все карты дерибана портфелей, избрали спикера парламента, премьер-министра и разрулили с составом Кабмина.

Не обошлось и без скандалов, а с учетом политической неопытности большинства получивших мандат, начало работы девятого созыва можно назвать топовым по количеству зашкваров. Но то ли еще будет.

Х*й им в ж*опу

Лидером дня по уровню продемонстрированного идиотизма однозначно можно назвать основателя клиники "Борис" Михаила Радуцкого, который умудрился создать понятие "даблзашквар". Видимо, не соображая, что представители СМИ любят фотографировать переписку депутатов, представитель "Слуги народа" и эксперт по медицинским вопросам эпично пообщался с застройщиком Игорем Никоновым в Whatsapp. Отвечая на вопрос, чью кандидатуру он поддерживает на должность министра здравоохранения, Радуцкий написал, что топит за "своего человека - Зоряну Черненко. А на реплику Никонова: "А то все п*здят, что Супрун", ответил: "Х*й им в ж*пу".

Фотографии переписки мгновенно разошлись в СМИ, после чего деятелю пришла "гениальная идея" добиться от журналистов издания "Цензор.НЕТ" удаления новости. Об этом он... написал кому-то из своих приближенных во все тот же Whatsapp. Видимо, ставший объектом пристального внимания журналистов Радуцкий, посчитал, что если опустит телефон пониже, его переписку не сфотографируют. Был неправ.

Уже после зашквара нардеп заявил, что ему стыдно за формулировку своих мыслей, но за переписку - ни капельки. Мол, это было его личное общение с другом.

Авакова не трогать. Это на Новый год

Не менее эпичным оказался "залет" известной своей бесполезной и беспощадной борьбой с режимом Порошенко в соцсетях блогерши Лизы Богуцкой. Она на правах нардепа решила набросить какую-то нелепую страшилку своей подруге. И сделала это в Messenger.

Пояснить, почему в Зе команде решили оставить на посту главы МВД Арсена Авакова, сторонница Зеленского решила "готовящимся путчем":

"Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку ФБ на всю фракцию "СН". Хочу только тебе написать: мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".

После зашквара депутат пояснила, что "писала сообщение специально чтобы это увидели журналисты". Якобы для того, чтобы передать месседж Порошенко.

- Вы думаете, я не знала где я? Я намеренно это сделала, чтобы Порошенко знал, что мы готовы. Я Авакова не люблю, но другого человека, который удержит ситуацию у нас нет. Это временно. До нового года. И он это тоже знает.



Вопросы по Иловайску - к президенту

А самым первым с утра оскандалился попавший в топ зашкваров ресторатор и шоумен, вышедший в уважаемые люди из лихих девяностых, который как и приказали, прибыл к Стене памяти павших за Украину для церемонии возложения цветов в День памяти защитников страны.

Ответить на вопрос, почему Владимир Зеленский назначил памятным днем именно 29 августа, Тищенко не смог. Правда, силился "забить" эфир речами о том, как "Слуги народа" пришли менять страну.

Добиться от парламентария внятного ответа на вопрос об Иловайской трагедии журналист "Радио свобода" не смогла, зато нарвалась на хамство обиженного ресторатора:

"Мне что два года? Я… я больше к вам не подойду. Мне же не два года, а вопросы задаете, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами разговаривал".