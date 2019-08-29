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Аваков, Дубилет и компания: стал известен состав Кабмина при Гончаруке (ФОТО)

18:20
Стал известен состав Кабмина Зеленского - фото 1
Стал известен состав Кабмина Зеленского / Ян Доброносов

В четверг, 29 августа, украинцы наконец-то узнали результаты дележа министерских портфелей, который продолжался с момента оглашения экзитполов после внеочередных выборов в Верховную Раду девятого созыва.

Судя по имеющейся в издании "Левый берег" информации, у Зеленского и Коломойского уже распределили должности в Кабмине с учетом интересов всех участвоваших в дерибане.

Разумков стал спикером Верховной Рады девятого созыва

В правительство Алексея Гончарука, которого без сомнений избрали премьер-министром страны, войдут вице-премьеры Дмитрий Кулеба и Михаил Федоров, на которых возложат функции решения вопросов европейской и евроатлантической интеграции и цифровой трансормизации соответственно.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства возглавит член совета НБУ Тимофей Милованов. На прежнем посту главы Минфина останется Оксана Маркарова. Должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины досталась бизнесмену Алексею Оржелю, а мининфраструктуры - человеку Авакова и Коломойского Владиславу Криклию. Уроженка Кривого Рога Алена Бабак станет министром развития громад и территорий Украины, а минобразования отдали юной экспертке Анне Новосад.

Скандальную борьбу за портфель министра здравоохранения все же выиграл Радуцкий (не исключено, что только из-за возможности жестоко отомстить противоборствующей стороне), пост достанется Зоряне Скалецкой.

Минкультуры, молодежи и спорта возглавит Владимир Бородянский, - ставленник Пинчука и Зеленского, который никогда не запретит "Сватов".

Минсоцполитики отдали советнику Макаровой Юлии Соколовской.

Оставили и Арсена Авакова. Но явно не из-за "путчиста-Порошенко", а из-за договорняков с Коломойским.

Абсолютно не зашкваренным выглядит предложение сделать министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксану Коляду, действующую замминистра по делам ветеранов.

Министром иностранных дел станет экс-посол Украины в Канаде и замглавы ОПУ Вадим Пристайко, а минобороны по квоте Зеленского возглавит бывший руководитель проектного офиса реформ Министерства обороны.
Андрей Загороднюк.

Министром же кабинета министров будет человек Коломойского и гениальный айтишник Дмитрий Дубилет.

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Владимир Зеленский Кабмин Игорь Коломойский Арсен Аваков Верховна Рада Новости
Левый берег
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