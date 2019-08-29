Депутат "Слуги народа" нахамил журналистке и показал умственную отсталость (ВИДЕО)

Тищенко забыл об Иловайске

Утром в четверг, 29 августа, нардепы пропрезидентской партии собрались у Стены памяти павших за Украину, чтобы отдать им дань уважения в День памяти защитников. Но Николай Тищенко, судя по всему, понятия не имел, зачем пришел к точке сбора "Слуги народа".

По крайней мере, дать вразумительный ответ на вопрос, почему так важно для ВР 29 августа начинать рабочий день с посещения Стены памяти, ресторатор не смог.

Зато упрямо твердил о том, что "пришел менять страну", как и учили в Трускавце.

В годовщину Иловайской трагедии журналист "Радио Свобода" спросила у Николая Тищенко, что произошло пять лет назад, и почему депутаты пришли к месту, где собраны фотографии и имена всех установленных погибших защитников Украины.

- Потому что это пример для всех, что мы пришли работать и изменять страну. И в первый день мы пришли отдать дань уважения семьям погибших, воинов, героев, и только так - героев, - отметил Тищенко.

На уточняющий вопрос он ответил следующим образом:

- Это помнит вся страна и это еще дает возможность нам понять … что мы пришли изменять страну.

Когда же журналист напрямую спросила, почему День памяти защитников был назначен президентом на 29 августа, депутат окончательно задебилил и посоветовал задавать такие вопросы Зеленскому. После чего попытался сбежать, но вышел из себя и вернулся к работнице СМИ с весьма хамским выпадом:

"Мне что два года? Я… я больше к вам не подойду. Мне же не два года, а вопросы задаете, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами разговаривал".