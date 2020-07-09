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Перед визитом Зеленского в Луцк солдат заставили вычерпывать воду из луж (ВИДЕО)

09:20
Бойцы часами осушали лужи перед приездом Зеленского - фото 1
Бойцы часами осушали лужи перед приездом Зеленского

Вопреки рассказам о новой генерации политиков и якобы стремлению избавиться от пережитков прошлого, Совок в головах людей лишь укрепляется. Особенно если речь идет об армии. Исключением не является и президент Зеленский, обещавший большие перемены.

Так, перед приездом гаранта, который 9 июля прибывает с рабочим визитом в Волынскую область, местные власти и командиры 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которую Зеленский собирается посетить, начали хаотично наводить порядок.

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Чтобы президент не видел происходящего в регионе дерьма и разрухи, командование воинской части решило "починить" начисто "убитую" дорогу с помощью смолы и гравия и наставить импровизированных латок-однодневок.

Солдат же, которые должны днем и ночью готовиться к противодействию агрессору, познавать тонкости военного дела, выгнали заниматься осушением огромных луж. Бойцы часами вычерпывали воду из ям обрезанными пластиковыми бутылками.

После такого инновационного подхода выбоины закатали гравием со смолой.

Как утвреждают источники 24 канала в бригаде, приказ о таком "ремоне" дало командование части, поскольку ремонт дорог не проводился 20 лет, а "президент не должен этого увидеть".

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