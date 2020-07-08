На пункте пропуска, куда собрался ехать Зеленский, произошла вспышка коронавируса

Работники "Ягодина" массово заразились коронавирусом

В четверг, 9 июля, президент Украины хотел посетить приграничный пункт пропуска "Ягодин", который расположен в Волынской области на границе с Польшей. Теперь же поездку Зеленского или отменят, или ему придется обойтись без кофеечка и находиться там в респираторе.

Как написал сегодня в своем Telegram-канале народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Холодов, ссылаясь на слова сотрудников "Ягодина", у 12 работающих там сотрудников таможни подтвердили заражение COVID-19.

Более того, еще 32 работника государственной таможенной службы, несущие службу на пункте пропуска, находятся на лечении.

"Начальник должен был, во-первых, официально заявить о ситуации, и, во-вторых, договориться с местной лабораторией о тестировании всего личного состава, принять меры по изоляции инфицированных людей, - подчеркнул нардеп. - Вместо этого всем сотрудникам было приказано пройти тест на коронавирус за свой счет. А пока там ждут результата и непонятно, сколько человек заболело – завтра в Яготин, прямо в эпицентр вспышки Covid-19, планировал приехать Президент Владимир Зеленский".

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.