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Печерский райсуд опроверг законы физики и здравого смысла

12:00
Саакашвили разрешили участвовать в выборах в Раду - фото 1
Саакашвили разрешили участвовать в выборах в Раду

Украинские служители Фемиды умеют признавать воду вином, неконституционные указы законными, а абсолютно трэшовые аргументы правдивыми. В общем, являются настоящими волшебниками. Но только тогда, когда им нужно.

В пятницу, 21 июня, работники Печерского районного суда Киева продемонстрировали невероятную способность управления временем, за что вполне могут претендовать на Нобелевскую премию.

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Во время сегодняшнего заседания судьи рассматривали иск Михаила Саакашвили по поводу его участия в парламентских выборах. Юридически никаких прав на это у грузинско-украинского политика не было, поскольку он не жил в Украине беспрерывно в течение пяти лет, а также вообще не был гражданином нашей страны в этот срок.

Впрочем, судья сумел провести коллаборацию пунктов Конституции с законом Савченко и, видимо, засчитал Саакашвили день за два, а то и за три. Впрочем, вполне может быть и то, что служитель Фемиды исходил из своего понимания понятия времени, а не опирался на юридически доказанные факты.

Так что и получилось, что лидер "Руху нових сил" будет баллотироваться в Раду. На заседании адвокаты Михо пытались доказать суду, что изгнан из страны экс-губернатор Одесской области был незаконно, поэтому на территории страны он последние пять лет и не находился. Но работники суда почему-то решили преподнести свое решение иначе и исказили реальность.

"Суд установил факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили в Украину в течение пяти лет", - сказано в постановлении Печерского райсуда.

Сам же политик заявил о том, что после вынесения решение "ощутил новую атмосферу в стране".

Напомним, в 2017-м году чиновники ГМС лишили гражданства Михаила Саакашвили, но 10 сентября он вместе со своими сторонниками незаконно пересек границу с Польшей и прорвался в Украину.

После этого политик начал масштабные акции протеста, которые, как утверждают следователи, финансировал Сергей Курченко.

Для того, чтобы его не депортировали в Грузию, Саакашвили потребовал от ГМС предоставить ему политическое убежище. Чиновники миграционной службы ему отказали, а суд подтвердил их полномочия.

Силовики задержали лишенного паспорта политика, и выслали его в Польшу.

На следующий день Саакашвили прилетел в Нидерланды, где у него еще с января были подготовлены все необходимые документы.

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Михеил Саакашвили Грузия гражданство суд Выборы в Раду 2019 Новости
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