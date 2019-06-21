Печерский райсуд опроверг законы физики и здравого смысла

Саакашвили разрешили участвовать в выборах в Раду

Украинские служители Фемиды умеют признавать воду вином, неконституционные указы законными, а абсолютно трэшовые аргументы правдивыми. В общем, являются настоящими волшебниками. Но только тогда, когда им нужно.

В пятницу, 21 июня, работники Печерского районного суда Киева продемонстрировали невероятную способность управления временем, за что вполне могут претендовать на Нобелевскую премию.

Во время сегодняшнего заседания судьи рассматривали иск Михаила Саакашвили по поводу его участия в парламентских выборах. Юридически никаких прав на это у грузинско-украинского политика не было, поскольку он не жил в Украине беспрерывно в течение пяти лет, а также вообще не был гражданином нашей страны в этот срок.

Впрочем, судья сумел провести коллаборацию пунктов Конституции с законом Савченко и, видимо, засчитал Саакашвили день за два, а то и за три. Впрочем, вполне может быть и то, что служитель Фемиды исходил из своего понимания понятия времени, а не опирался на юридически доказанные факты.

Так что и получилось, что лидер "Руху нових сил" будет баллотироваться в Раду. На заседании адвокаты Михо пытались доказать суду, что изгнан из страны экс-губернатор Одесской области был незаконно, поэтому на территории страны он последние пять лет и не находился. Но работники суда почему-то решили преподнести свое решение иначе и исказили реальность.

"Суд установил факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили в Украину в течение пяти лет", - сказано в постановлении Печерского райсуда.

Сам же политик заявил о том, что после вынесения решение "ощутил новую атмосферу в стране".

Напомним, в 2017-м году чиновники ГМС лишили гражданства Михаила Саакашвили, но 10 сентября он вместе со своими сторонниками незаконно пересек границу с Польшей и прорвался в Украину.

После этого политик начал масштабные акции протеста, которые, как утверждают следователи, финансировал Сергей Курченко.

Для того, чтобы его не депортировали в Грузию, Саакашвили потребовал от ГМС предоставить ему политическое убежище. Чиновники миграционной службы ему отказали, а суд подтвердил их полномочия.

Силовики задержали лишенного паспорта политика, и выслали его в Польшу.

На следующий день Саакашвили прилетел в Нидерланды, где у него еще с января были подготовлены все необходимые документы.