ПЦУ забанила двух священников, которые повелись на искушения Филарета

Соратников Филарета наказали за бунт

В выигрывающей борьбе против некогда проукраинского раскольника Филарета церкви решили не прощать участие своих священников в заговоре и попытке восстановить существование УПЦ КП.

Из-за участия в нелегитимном соборе, который организовывал Филарет, двум служителям бога запретили вести службы в храмах ПЦУ.

Согласно опубликованному поместной и признанной Вселенским патриархатом церковью указу, табу распространились на архимандрита Андрея (Маруцака) и иеромонаха Илию (Зеленского). Последнего покарал харьковский епископ, а первого и вовсе Епифаний.

В указах отмечено, что за попытку расколоть единую церковь Андрей не сможет вести службу три месяца, а Илия отлучен от участия в службе на полгода.

Напомним, после создания ПЦУ Филарет с ужасом для себя понял, что его отлучили от фактического влияния на церковь. После этого почетный президент негосударственного института начал выкручивать всем руки с требованиями дать ему влияние. Когда же этого не произошло, экс-глава УПЦ КП объявил о создании новой-старой структуры и даже провел "собор".

Глава ПЦУ Епифаний признал недействительными все документы УПЦ КП, принятые после государственной регистрации Единой Церкви.