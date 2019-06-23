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ПЦУ забанила двух священников, которые повелись на искушения Филарета

14:00
Соратников Филарета наказали за бунт - фото 1
Соратников Филарета наказали за бунт

В выигрывающей борьбе против некогда проукраинского раскольника Филарета церкви решили не прощать участие своих священников в заговоре и попытке восстановить существование УПЦ КП.

Из-за участия в нелегитимном соборе, который организовывал Филарет, двум служителям бога запретили вести службы в храмах ПЦУ.

Филарет попытался расколоть ПЦУ: что творится

Согласно опубликованному поместной и признанной Вселенским патриархатом церковью указу, табу распространились на архимандрита Андрея (Маруцака) и иеромонаха Илию (Зеленского). Последнего покарал харьковский епископ, а первого и вовсе Епифаний.

В указах отмечено, что за попытку расколоть единую церковь Андрей не сможет вести службу три месяца, а Илия отлучен от участия в службе на полгода.

Напомним, после создания ПЦУ Филарет с ужасом для себя понял, что его отлучили от фактического влияния на церковь. После этого почетный президент негосударственного института начал выкручивать всем руки с требованиями дать ему влияние. Когда же этого не произошло, экс-глава УПЦ КП объявил о создании новой-старой структуры и даже провел "собор".

Глава ПЦУ Епифаний признал недействительными все документы УПЦ КП, принятые после государственной регистрации Единой Церкви.

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ПЦУ Патриарх Филарет УПЦ КП Митрополит Епифаний церковь Новости
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