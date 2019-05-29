Епифаний отменил указы УПЦ КП. Но не все

Епифаний отменил постановления УПЦ КП. Но не все

Глава ПЦУ Епифаний признал недействительными все документы УПЦ КП, принятые после государственной регистрации Единой Церкви.

Соответствующий указ опубликован на сайте ПЦУ.

"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 г., являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви)", - сказано в документе.

Отметим, что первые лица ПЦУ неоднократно отрицали существование УПЦ КП. По утверждению Епифания и Ко, та перестала существовать сразу же после объединительного собора 15 декабря 2018 г.

Однако Почетный патриарх Филарет не согласен и продолжает гнуть свою линию. В любом случае, без поддержки государства (президент Владимир Зеленский в религиозном плане абсолютно нейтрален – прим. ред) у ПЦУ могут возникнуть серьезные проблемы.

Напомним, экс-глава Киевского патриархата Филарет заявил, что его церковная структура продолжает существовать, несмотря на Томос. Минкульт это отрицает.