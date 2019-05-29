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Епифаний отменил указы УПЦ КП. Но не все

19:00
Епифаний отменил постановления УПЦ КП. Но не все - фото 1
Епифаний отменил постановления УПЦ КП. Но не все

Глава ПЦУ Епифаний признал недействительными все документы УПЦ КП, принятые после государственной регистрации Единой Церкви.

Филарет сам уничтожил УПЦ КП – доказательство ПЦУ

Соответствующий указ опубликован на сайте ПЦУ.

"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 г., являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви)", - сказано в документе.

Епифаний отменил указы УПЦ КП. Но не все - фото 181813

Отметим, что первые лица ПЦУ неоднократно отрицали существование УПЦ КП. По утверждению Епифания и Ко, та перестала существовать сразу же после объединительного собора 15 декабря 2018 г.

Епифаний отменил указы УПЦ КП. Но не все - фото 181814

Однако Почетный патриарх Филарет не согласен и продолжает гнуть свою линию. В любом случае, без поддержки государства (президент Владимир Зеленский в религиозном плане абсолютно нейтрален – прим. ред) у ПЦУ могут возникнуть серьезные проблемы.

Напомним, экс-глава Киевского патриархата Филарет заявил, что его церковная структура продолжает существовать, несмотря на Томос. Минкульт это отрицает.

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ПЦУ УПЦ КП Патриарх Филарет Новости Украина
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