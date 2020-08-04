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Украинские поезда будут останавливаться в "красной зоне": Названо условие

Вчера, 19:12
Пассажирские поезда будут останавливаться в "красной зоне": Названо условие - фото 1
Пассажирские поезда будут останавливаться в "красной зоне": Названо условие

Министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий пообещал останавливать пассажирские поезда в областях, отнесенных правительством к "красной" зоне карантина.

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Об этом чиновник рассказал в эфире "Громадське радіо".

"Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку (из поездов в "красной зоне" – прим. ред.) обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, понятно, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра в правительстве такие изменения в постановлении сделают", - рассказал Владислав Криклий.

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. Кроме того постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением «центра» согласны отнюдь не все.

В частности, мэрии Луцка и Тернополя заявили о несогласии с делением Минздрава. В ответ правительство решило прекратить железнодорожное сообщение с бунтующими регионами, однако это привело к неприятным последствиям: 3 августа в Тернополе 85 пассажиров, ехавшие из Херсона, устроили бунт и насильно остановили поезд на местном ж/д-вокзале.

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Громадське радіо
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