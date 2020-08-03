Владимир Зеленский Захват банка в Киеве Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

В "УЗ" решили, как побороть насилие в поездах

18:30
В УЗ решили, как побороть насилие в поездах - фото 1
В УЗ решили, как побороть насилие в поездах

После попытки изнасилования в поезде "Киев-Мариуполь" член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко озвучил план по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Укрзализныця начнет продавать билеты "по новому": Что изменится?

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах с целью обеспечения общественного порядка. В то же время полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах "УЗ" это дополнительные 250 млн гривен в год - напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок", - заявил Сергей Лещенко, подчеркнув, что оплата услуг полиции со стороны "УЗ" является неприемлемым шагом.

"Пассажиры в год платят около 2 миллиардов гривен НДС, и из этих налогов содержится полиция, поэтому вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка этих самых налогоплательщиков в том числе в поездах - силами Национальной полиции Украины", - отметил член наблюдательного совета "УЗ".

Что было ранее?

Ночью 31 июля в поезде, следовавшего маршрутом "Киев-Мариуполь", неизвестный мужчина ворвался к женщине в купе, избил ее и попытался изнасиловать. Позже о происшествии узнал начальник поезда и дал распоряжение охранять злоумышленника. Утром 1 августа насильник был передан в руки киевской полиции.

В этот же день преступник был отправлен под арест на 2 месяца без права внесения залога.

К чему это привело?

Случай в поезде "Киев-Мариуполь" вызвал достаточно бурную реакцию в обществе и вновь поднял вопрос о возвращении охраны в поезда. Как известно, транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года; в 2015 г. она была ликвидирована окончательно.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Укрзализныця поезд Новости Украина Сергей Лещенко
Без табу
Другое на тему
Силовики схватили киевского террориста - фото 1
Силовики схватили киевского террориста - яркое ВИДЕО
15:15
Кличко поддерживают вдвое больше киевлян, чем год назад – соцопрос - фото 1
Кличко поддерживают вдвое больше киевлян, чем год назад – соцопрос
12:30
"Кто вам дал право?": Мэр Тернополя жестко умыл слуг народа из-за карантина - фото 1
"Кто вам дал право?": Мэр Тернополя жестко умыл "слуг народа" из-за блокады города
11:24
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50