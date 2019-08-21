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"Партнер" Савченко засветился на райском острове – яркие ФОТО

18:20
"Партнер" Савченко засветился на райском острове – яркие ФОТО - фото 1
"Партнер" Савченко засветился на райском острове – яркие ФОТО

Вадим Рубан, подозреваемый в подготовке теракта, отдыхает на райском острове.

Савченко в платьице отправилась на море. Но не Черное – яркие ФОТО

Яркие снимки отдыха он опубликовал в Facebook.

"В августе я с женой- (теперь еще и "декабристской"), празднуем свои (рядышком) дни рождения (и еще младший сын в канун сентября). Вот мы втроем с дочкой убежали "на моря". И забыли за фейсбук. Наш месяц. Всех Вас с Августом, друзья мои!!! И ... С Днем Рожденья, Любимая! p.s. Я вернусь...)))", - написал Рубан.

'Партнер' Савченко засветился на райском острове – яркие ФОТО - фото 186343

На каких именно морях он отдыхает, "партнер" Савченко не уточнил.

'Партнер' Савченко засветился на райском острове – яркие ФОТО - фото 186345

Напомним, что ранее экс-главу "Офицерского корпуса" обвиняли в планировании теракта против представителей власти. Однако позже Рубан и Надежда Савченко были освобождены из-под стражи.

'Партнер' Савченко засветился на райском острове – яркие ФОТО - фото 186346

И если первый поспешил уехать из страны, то экс-узница Кремля подалась в политику. Но неудачно. За нее проголосовали лишь 8 человек (!). Однако радоваться рановато: победу одержал сторонник "Русского мира" и помощник "Беркута". Больше об этом читайте здесь.

Напомним, Свинарчука застукали с таинственной блондинкой – ФОТО, ВИДЕО.

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Владимир Рубан Новости Украина
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