"Партнер" Савченко засветился на райском острове – яркие ФОТО

"Партнер" Савченко засветился на райском острове – яркие ФОТО

Вадим Рубан, подозреваемый в подготовке теракта, отдыхает на райском острове.

Яркие снимки отдыха он опубликовал в Facebook.

"В августе я с женой- (теперь еще и "декабристской"), празднуем свои (рядышком) дни рождения (и еще младший сын в канун сентября). Вот мы втроем с дочкой убежали "на моря". И забыли за фейсбук. Наш месяц. Всех Вас с Августом, друзья мои!!! И ... С Днем Рожденья, Любимая! p.s. Я вернусь...)))", - написал Рубан.

На каких именно морях он отдыхает, "партнер" Савченко не уточнил.

Напомним, что ранее экс-главу "Офицерского корпуса" обвиняли в планировании теракта против представителей власти. Однако позже Рубан и Надежда Савченко были освобождены из-под стражи.

И если первый поспешил уехать из страны, то экс-узница Кремля подалась в политику. Но неудачно. За нее проголосовали лишь 8 человек (!). Однако радоваться рановато: победу одержал сторонник "Русского мира" и помощник "Беркута". Больше об этом читайте здесь.

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