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За Савченко отдали 8 голосов. Ее обошел помощник "Беркута"

13:30
За Савченко проголосовали 8 человек. Ее обошел помощник "Беркута" - фото 1
За Савченко проголосовали 8 человек. Ее обошел помощник "Беркута"

На прошедших выборах в ВРУ за Недежду Савченко проголосовали 8 человек. Ее обошел адепт русского мира Александр Ковалев.

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Об этом сообщил журналист Милан Лелич.

"Знакомьтесь. Ковалев Александр Иванович, будущей народный депутат. Одержал победу на 51 избирательном округе (Зайцево), получив 220 голосов. Всего в округе проголосовали 834 человека", - написал работник СМИ.

За Савченко отдали 8 голосов. Ее обошел помощник 'Беркута' - фото 184677

И дал победителю нелестную характеристику.

"Афганец, ватник, в своей программе обещает "восстановить уважение к нашей настоящей истории, народу-победителю и истинных героев Великой Отечественной войны".Пишут, что тупо скупил голоса по сотке баксов, еще по 200 пообещал после победы. А Надежда Савченко, которая здесь баллотировалась, набрала 8 (восемь) голосов".

За Савченко отдали 8 голосов. Ее обошел помощник 'Беркута' - фото 184672

Однако на этом подвиги Ковалева не ограничиваются.

За Савченко отдали 8 голосов. Ее обошел помощник 'Беркута' - фото 184674
Александр Ковалев

В 2016 г. ГПУ заподозрила его в вывозе Беркута из Киева во время февральских событий на Майдане.

За Савченко отдали 8 голосов. Ее обошел помощник 'Беркута' - фото 184682

Да, все плохо, но не обошлось и без шуток. О Савченко, конечно же. Для примера, вот:

За Савченко отдали 8 голосов. Ее обошел помощник 'Беркута' - фото 184688

И вот.

За Савченко отдали 8 голосов. Ее обошел помощник 'Беркута' - фото 184689

Напомним, Конституционный суд Украины рассмотрел жалобу Надежды Савченко и вынес вердикт касательно законности ее ареста. И постановил, что...

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Выборы в Раду 2019 Надежда Савченко Зайцево Новости Украина
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