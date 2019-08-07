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Савченко в платьице отправилась на море. Но не Черное – яркие ФОТО

Вчера, 22:49
Савченко в платьеце оправилась на море. Но не Черное – яркие ФОТО - фото 1
Савченко в платьеце оправилась на море. Но не Черное – яркие ФОТО

Надежда Савченко после феерического проигрыша решила не унывать и поехать на море. Но не Черное.

"Никому ничего не должна": Савченко ярко высказалась о поражении

Яркие фото экс-нардеп опубликовала в Facebook. В общем, смотрите сами.

Раз.

Савченко в платьице отправилась на море. Но не Черное – яркие ФОТО - фото 185596

Два.

Савченко в платьице отправилась на море. Но не Черное – яркие ФОТО - фото 185597

Три.

Савченко в платьице отправилась на море. Но не Черное – яркие ФОТО - фото 185598

"Балтийское море лето напоминает Черное зимой. Холодная вода наполняет силой. Н.С.", - поделилась своими чувствами Савченко.

Савченко в платьице отправилась на море. Но не Черное – яркие ФОТО - фото 185595

В какой именно стране она отдыхает, политик не уточнила. Но разве это важно?

Савченко в платьице отправилась на море. Но не Черное – яркие ФОТО - фото 185599

Многие пользователи сети и так оценили снимки уже экс-нардепа.

Савченко в платьице отправилась на море. Но не Черное – яркие ФОТО - фото 185602

Отметим, что после своего поражения на выборах (за нее проголосовало 8 человек!) Савченко объявила себя "наконец-то свободной." Мы можем только порадоваться за нее. А вот стране повезло куда меньше, и вовсе не потому, что Надежда хороший и адекватный политик (точно нет). Проблема в том, что ее (и других кандидатов - прим. ред) обошел любитель "русского мира" и помощник "Беркута". Больше об этом читайте здесь.

Напомним, Свинарчука застукали с таинственной блондинкой.

Свинарчука застукали с таинственной блондинкой
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Надежда Савченко отпуск Новости Украина
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