Савченко в платьице отправилась на море. Но не Черное – яркие ФОТО

Савченко в платьеце оправилась на море. Но не Черное – яркие ФОТО

Надежда Савченко после феерического проигрыша решила не унывать и поехать на море. Но не Черное.

Яркие фото экс-нардеп опубликовала в Facebook. В общем, смотрите сами.

Раз.

Два.

Три.

"Балтийское море лето напоминает Черное зимой. Холодная вода наполняет силой. Н.С.", - поделилась своими чувствами Савченко.

В какой именно стране она отдыхает, политик не уточнила. Но разве это важно?

Многие пользователи сети и так оценили снимки уже экс-нардепа.

Отметим, что после своего поражения на выборах (за нее проголосовало 8 человек!) Савченко объявила себя "наконец-то свободной." Мы можем только порадоваться за нее. А вот стране повезло куда меньше, и вовсе не потому, что Надежда хороший и адекватный политик (точно нет). Проблема в том, что ее (и других кандидатов - прим. ред) обошел любитель "русского мира" и помощник "Беркута". Больше об этом читайте здесь.

Напомним, Свинарчука застукали с таинственной блондинкой.

Свинарчука застукали с таинственной блондинкой

https://beztabu.net/novosti_t4952