Партия "Слуга народа" содержит "безработных". Раскрыты детали
Партия "Слуга народа" официально не трудоустраивала ни одного человека.
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.
"Согласно отчету "Слуги народа" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в политической партии официально не работает ни один человек. Так, в графе "работники склада аппарата партии" указана цифра 0. Для сравнения: в ВО "Батькивщина" официально работает 73 человека, в "Европейской солидарности" - 46 человек, в "Голоса" - 3, Радикальной партии Олега Ляшко – 20, Самопомощи - 264, "Украинской стратегии Гройсмана" - 3", - говорится в сообщении Комитета.
Напомним, 2 октября 2019 г. Верховная Рада отменила госфинансирование партий. Но не всех. Согласно принятым поправкам к Закону Украины "О политических партиях", отныне поддержку государства теряют все политсилы, не прошедшие 5-процентный барьер. Для сравнения, ранее на "помощь" бюджета могли надеяться все партии, которые получили на выборах в Раду 2 % голосов.
Но и это не все: те силы, которые преодолеют барьер, будут получать помощь в урезанном виде. Больше об этом читайте на БЕЗ ТАБУ.