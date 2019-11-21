Партия "Слуга народа" содержит "безработных". Раскрыты детали

Партия "Слуга народа" содержит "безработных". Раскрыты детали

Партия "Слуга народа" официально не трудоустраивала ни одного человека.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

"Согласно отчету "Слуги народа" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в политической партии официально не работает ни один человек. Так, в графе "работники склада аппарата партии" указана цифра 0. Для сравнения: в ВО "Батькивщина" официально работает 73 человека, в "Европейской солидарности" - 46 человек, в "Голоса" - 3, Радикальной партии Олега Ляшко – 20, Самопомощи - 264, "Украинской стратегии Гройсмана" - 3", - говорится в сообщении Комитета.

Напомним, 2 октября 2019 г. Верховная Рада отменила госфинансирование партий. Но не всех. Согласно принятым поправкам к Закону Украины "О политических партиях", отныне поддержку государства теряют все политсилы, не прошедшие 5-процентный барьер. Для сравнения, ранее на "помощь" бюджета могли надеяться все партии, которые получили на выборах в Раду 2 % голосов.

Но и это не все: те силы, которые преодолеют барьер, будут получать помощь в урезанном виде. Больше об этом читайте на БЕЗ ТАБУ.