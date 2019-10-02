Рада отменила госфинансирование партий. Но не всех

Рада отменила госфинансирование партий. Но не всех

В среду, 2 октября, Верховная Рада отменила госфинансирование партий. Но не всех.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Согласно принятым поправкам к Закону Украины "О политических партиях", отныне поддержку государства теряют все политсилы, не прошедшие 5-процентный барьер.

Для сравнения, ранее на "помощь" бюджета могли надеяться все партии, которые получили на выборах в Раду 2 % голосов.

Но и это не все: те силы, которые преодолеют барьер, будут получать помощь в урезанном виде.

Ежегодно партиям будут выделять "сотую часть от минимальной заработной платы, умноженную на количество избирателей по многомандатному избирательному округу”. На данный момент этот коэффициент составляет около двух сотых.

Отметим, что проблема финансирования политсил поднималась и ранее. И не зря. Закон старой редакции напрямую позволял маргинальным политсилам (вроде партии Шария, которая должна получить 38 млн грн. - прим. ред.) содержаться за счет государства.

Напомним, депутатов сократят. Но есть нюанс.