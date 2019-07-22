Партия Шария получит миллионы. Но есть одно "но"

Шарий в ожидание "грева"

21 июля завершились выборы в Раду. "Ппроходными" оказались лишь несколько партий. Но аутсайдерам печалиться не стоит: они получат поддержку государства. В том числе и партия Шария. Но есть одно "но".

Для этого данные экзит-поллов должны оказаться верными. А если и вправду предположить, что последние опросы верны, то госфинансирование партий будет выглядеть следующим образом:

"Слуга народа" - 225,3 млн. грн в год, "За життя" — 68,4 млн., Евросоль — 74 млн, "Батьківщина" — 42,6 млн; "Голос" — 62,1 млн; "Сила и честь" — 19,8 млн; "Опозиционный блок" — 17,2 млн.; "Партия Шария" (!) - 12,2 млн.; "Радикальная партия Ляшк0" — 20,2 млн.; "Украинская стратегия Гройсмана" — 11,6 млн; "Свобода" — 12,2 млн.

Изначально большие суммы выкатили утром в понедельник, 22 июля, журналисты "Громадського". Суммы вышли очень большими и вызвали истерику в соцсетях. Ближе к вечеру эксперты "Чесно" пересчитали все на правах профи и уже дали более спокойные, но все равно высокие суммы государственного финансирования. "Громадське" признали, что не так все считались, извинились и взяли за основу эти цифры:

Почему так?

Дело в том, что по закону, партия, которая получили более 2% голосов избирателей, автоматически получает право на государственное финансировние. Даже если у этой партии нет программы, мысли и прочих атрибутов, а только шарики, как в случае с гибридной партией Шария.

Откуда деньги? Конечно же, из бюджета. Таким образом, украинцу будут из своего кармана финансировать авантюриста и его людей.

Напомним, 21 июля Владимир Зеленский заявил о том, что желает видеть "Голос" Вакарчука в коалиции со «Слугой народа». У певца спросили, что он думает по этому поводу. И он дал ответ.