Партия Порошенко устроила пиратский показ украинского фильма, чтобы пропиарить себя

Порошенко пиарится на премьере "Додому" / ЕС

Реалии украинской политической жизни все больше напоминают Дикий запад - без правил и уважения к интеллектуальной собственности.

На этот раз жертвой жлобства стал молодой украинский режиссер Нариман Алиев, чей фильм "Додому" ("Домой") был показан в качестве рекамной акции партии "Европейская солидарность".

Показ был организован активистом "Солидарной молодежи Волыни" - молодежного крыла партии Порошенко, а реклама партийного мероприятия в соцсетях сопровождалась эмблемами ЕС.

Алиев выразил возмущение по данному поводу, спровоцировал большой скандал.

«Неделя без матов пошел по пи**е! Ты здесь бл*ть жопу рвешь, чтобы фильм легально посмотрели люди, а они в открытую пи*дят кино и используют для политической агитации», - гневно написал Алиев в своем Twitter.

Он также добавил к своему твиту скриншот поста сообщества Европейская Солидарность Волынь, в котором говорилось об организованном в День украинского кино под открытым небом просмотре фильма Домой. «Зрители были в восторге от фильма», — цитируется в посте организатор просмотра, активист солидарной молодежи Волыни (молодежное крыло партии Европейская Солидарность) Сергей Заяц.

Позже "Европейская Солидарность Волынь" в своем Facebook извинилась перед режиссером, признав нарушение его авторских прав. Тот извинения принял, но неприятный осадок, как говорится, остался.

Отметим, что партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность" (ранее - БПП) давно паразитирует на патриотических чувствах украинцев, создавая себе имидж борца за Украину, однако подобные поступки, многочисленные скандалы и зашквары, а также двуличность руководства этой политсилы дает повод усомниться в искренности лозунгов и помыслов. А также определить их идеологию как реваншизм.