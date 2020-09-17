От партии Порошенко в Киевраду баллотируется бывшая активистка "Единой России"

Солидарность с Путиным? / ЕС

Баннер с ошибкой на съезде партии Петра Порошенко "ЕС" был не единственным проколом. Оказалось, в политсиле есть куда более серьезный зашквар.

В среду, 16 сентября, в Киеве состоялсь презентация команды, которая от имени партии "ЕС" пойдет на местные выборы в столице Украины. Считалось, что главной изюминкой станет участие в списках под первым номером жены пятого президента - Марины Порошенко, однако оказалось, что в списке партии есть куда более занятные персонажи.

По информации блогера Игоря Мегеры, в топ-10 "ЕС" значится некая Людмила Ковалевская. В описании номинанта указано, что она - экономист-международник, однако это еще не все. Это никто иная, как взявшая фамилию мужа и проведшая ребрендинг Людмила Тыжненко.

Пост Игоря Мегеры:

Уроженка Харькова долгое время жила в России и отметилась там участия в другом политическом проекте - партии Путина "Единая Россия". В качестве доказательств блогер разместил у себя в фейсбуке фото Ковалевской-Тыжненко с символикой путинцев.

Людмила Тыжненко - активист Путина

Она же -активистка партии Порошенко

Кандидаты от ЕС

"Да, седовласый гетман протащил русский мир прямо в сердце нашего государства, в столицу Украины. Я считаю, на этом можно закрывать выборы. Лучше уже не будет", - подытожил блогер.

Отметим, что реакции партии Петра Порошенко на этот зашквар пока не было.