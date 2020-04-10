Отключение горячей воды в Киеве отменили

Кличко отменил отключение горячей воды в Киеве

После того, как замглавы КГГА Петр Пантелеев объявил о начале ежегодного планового отключения жителей столицы от горячей воды, мэр Кличко заявил о приостановке гидравлических испытаний на период карантина.

Так, со вчерашнего дня, 9 апреля, когда коммунальщики и должны были началь отключать целые районы от подачи горячей воды, городской голова столицы якобы забанил все испытания.

По словам Кличко, техническую подготовку систем подачи воды к новому сезону будут проводить там, где не нужно отключать воду людям.

- На период карантина, если в доме отсутствует горячая вода, нужно звонить на линию 15-51 и оставлять жалобу, - подчеркнул градоначальник.

Как известно, начиная с апреля каждый год в столице происходят жуткие перебои с горячей водой. Вместо плановых отключений на две недели-месяц коммунальщики зачастую вырубают ее до октября-ноября. Само собой, из-за необходимости купаться в холодной воде в городе сразу же подскакивают показатели ОРВИ, что в период пандемии вообще не нужно.

Напомним, по официальным данным с начала вспышки в Украине зарегистрированы только лишь 2203 заболевших. Умерли 69 человек, а еще 61 пациент выздоровел. Эти цифры свидетельствуют о том, что в МОЗ не могут достичь прогресса в тестировании населения. А именно тотальные проверки людей на наличие вируса весь мир и называет единственным способом отслеживания и локализации инфекции. У нас же народу клепают лишь неточные экспресс-тесты, которые вообще не дают адекватных результатов. Да и добиться такого тестирования людям с симптомами коронавируса бывает очень непросто.

Впрочем, даже неточные графики заражений свидетельствуют о росте заболевших на 14% в день и об удвоении количества каждые трое суток. И это никак не может радовать ни украинцев, ни власти страны, ведь с такой тенденцией карантин нужно усиливать или растягивать на несколько месяцев.

Сколько людей заразилось на самом деле, неизвестно. Как известно, на бумаге каждый, кто прибывает на территорию Украины, должен пройти двухнедельную обсервацию. При этом места для пребывания людей в изоляции начали готовить лишь недавно. В период, когда в страну заезжали сотни тысяч людей, власти ограничивались лишь подписанием бумаг о самоизоляции. Которой никто толком и не придерживался.

При этом власти страны слишком поздно начали предпринимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.