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Опрос: За кого бы вы проголосовали на выборах в Верховну Раду

12:45
Кто окажется под куполом? - фото 1
Кто окажется под куполом?

Ровно месяц остался до выборов в Верховну Раду – пора определиться.

21 июля 2019 в Украине должны пройти досрочные выборы в Верховну Раду. Но это не точно – их судьбу должен решить Конституционный суд, однако он традиционно не спешит, делая процесс практически не останавливаемым. Это понимают и участники избирательного процесса – политики, партии – их спонсоры и агенты влияния – все они активно включились в работу и всеми силами пытаются понравиться избирателям, а также обеспечить себе место под солнцем.

Порошенко скатился на самое дно - рейтинг не врет

Социология говорит, что шансы преодолеть не реформированный Радой 8 созыва барьер в 5 процентов могут «не только лишь все». Это от 5 до 7 партий, включая президентскую политическую группировку «Слугу Народа», сборную солянку пятой колонны под знаменами Медведчука «Оппозиционная платформа – За життя», сенсационный «Голос» Святослава Вакарчука, ветеранистая «Батьківщина» непотопляемой Юлии Тимошенко, а также стремительно идущая ко дну партия Петра Порошенко «Европейская Солидарность».

У всех остальных партий шансы не так хороши. Партия Смешко и Гордона начала сдуваться, Ляшко уже не веселит, а бывшие «рыги» из сферы влияния Рината Ахметова - на обочине. Там же – остатки политической силы Анатолия Гриценко, от полковника бежали все, а его шансы пробиться в Раду – мизерны, хотя еще год назад социология назначала его едва ли не владельцем «золотой акции». Плохи дела у «Самопомочі» - партия Андрея Садового показала себя едва ли не самой конструктивной силой в Раде 8 созыва, депутаты этой политсилы меньше всего светились в коррупционных скандалах, но все равно оказались вдалеке от заветных 5%.

Впрочем, все это предварительные расклады и все может резко поменяться. Мы это видим на примере роста числа сторонников «Голоса» и падения поддержки у партии Порошенко. Исходя из этого, редакция Без Табу интересуется у своих читателей – за кого бы вы проголосовали на грядущих парламентских выборах 21 июля 2019?

 
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Выборы в Раду 2019 социология рейтинг Самопоміч Опросы Новости Политика
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