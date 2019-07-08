война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Опрос: Телемост Россия – Украина: Что это было

15:20
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Что это было?

Вечером в воскресенье, 7 июля, в информационное поле боя гибридной войны были вброшены новые дрова, спровоцировавшие громкий скандал. Без Табу разбирается в причинах и задачах вброса.

В эфире канала «Россия 1» голосом Дмитрия Киселева было объявлено о том, что в ближайшее время состоится телемост межу русскими и украинскими пропагандистами из NewsOne.

NewsOne отказался от телемоста с РФ. "Причина" поражает

Это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы и даже задвинуло на второй план дисс на Путина на грузинском канале «Рустави 2». Идее телемоста между каналами Киселева и Медведчука воспротивились все. От завсегдатая каналов Медведчука Андрея «Белого Вождя» Билецкого до президента Зеленского. NewsOne подвергли обструкции со стороны СБУ, ГПУ и даже СНБО – руководство канала быстро слилось, заявив об угрозах и давлении.

Все это дало повод полагать, что никакого телемоста и не планировалось, а Медведчуку и России нужно было просто заявить о себе накануне выборов в Раду, чтобы мобилизировать «ватный электорат» (Зеленский телемост осудил, чем разбил не одно ватное сердце) и создать очередную картинку «фашиствующих молодчиков» для грядущих заседаний Совбеза ООН.

"Телемост" Украина- Россия. Сеть разорвало от гнева

При этом все как-то упускают из виду, что NewsOne давно и открыто сотрудничает с русскими, однако никакой громкой реакции во времена предыдущей администрации по этому поводу не было. Более того, вопрос о закрытии пророссийского канала всерьез даже не рассматривался президентом Порошенко, поскольку его ситуация с Медведчуком полностью устраивала. Также мало кто говорит, что таким же по сути "телемостом" является показ в Украине телесериала "Сваты" и другого мыла, навязывающего повестку "одного народа".

Как видим, подводных камней в истории с телемостом хватает. Давайте же разбираться – что это было вообще?

 
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гибридная война NewsOne Виктор Медведчук Новости Украина Опросы Опитування
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