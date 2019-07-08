NewsOne отказался от телемоста с РФ. "Причина" поражает

NewsOne отказался от телемоста. Причина поражает

NewsOne передумал говорить с Россией. Будто бы из-за угроз в свой адрес.

Об этом сообщается на сайте канала.

"Телеканал NEWSONE сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить". Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов", - попытался оправдаться канал.

И обвинил своих противников в цензуре и запугивании.

"Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", - заявил канал.

Отметим, что действия NewsOne не на шутку разозлили многих украинцев. Наиболее активные граждане запланировали акцию протеста под стенами канала.

Недоволен остался и президент Владимир Зеленский, назвавший действия Медведчук-ТВ опасным пиар-ходом.

Действительно, Россия уже получила картинку для своих СМИ. Не говоря уже о том, что часть электората Зеленского наверняка переметнется к "За життя" Медведчука. Сигнал NewsOne не пропал даром.