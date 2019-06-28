"95 квартал" объявил показе нового сезона сериала об "украинцах-малоросах"

"Сватов" с алкашом-Добронравовым в главной роли покажут по "плюсам"

Компания комика-президента Владимира Зеленского "95 квартал" не просто так билась в карманных судах ради признания "Сватов" соответствующими украинскому законодательству. Как оказалось, артисты снимали очередной сезон унижающего украинцев сериала.

На странице студии "Квартал 95" в Facebook, а также в других соцсетях появилось сообщение о том, что впервые после запрета по "1+1" будет показа новый сезон "Сватов".

"Они соскучились, а вы? "Сваты" возвращаются! Уже с 1 июля в 20:45 1 + 1 начинает показ шестого сезона вашей любимой комедии", - подписали комики тизер сериала, где украинцы представлены типичными малоросами.

Как известно, запрет на показ сериала "Сваты" отменил Окружной админсуд Киева. Тот самый, что помогает Коломойскому вернуть "ПриватБанк".

С самого же Добронравова, к слову, тоже сняли все запреты на посещение Украины. Добился этого адвокат, выступаювший доверенным лицом Зеленского на президентских выборах. А сразу после разбана зашкваренный актер незаконно смотался в Крым для рассказов о том, что "Украины не существует".

Сами же комики из "95 квартала" поясняют необходимость трансляции "Сватов" тем, что "артисты вне политики". Хотя их же лидер поперся в сферу управления страной и даже стал президентом.