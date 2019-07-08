"Телемост" Украина- Россия. Сеть разорвало от гнева – ФОТО

"Телемост" Украина- Россия. Сеть разорвало от гнева – ФОТО

Намедни всю страну ошарашила новость: NewsOne намерен провести телемост с Россией. Сеть справедливо разорвало от гнева.

Вот собстенно и сама новость с кратким прогнозом на будущее для самого канала.

А дальше смотрите сами. В общем, довольных мало. В шоке журналистка Соня Кошкина.

В шоке ее собрат по цеху Денис Казанский.