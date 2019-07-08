"Телемост" Украина- Россия. Сеть разорвало от гнева – ФОТО
"Телемост" Украина- Россия. Сеть разорвало от гнева – ФОТО
Намедни всю страну ошарашила новость: NewsOne намерен провести телемост с Россией. Сеть справедливо разорвало от гнева.
Вот собстенно и сама новость с кратким прогнозом на будущее для самого канала.
А дальше смотрите сами. В общем, довольных мало. В шоке журналистка Соня Кошкина.
В шоке ее собрат по цеху Денис Казанский.
А блогер Ходза вообще в гневе.
Аркадий Бабченко более дипломатичен в выражениях и призвал к протестам.
Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий и вовсе поставил президенту ультиматум.
"Мы даем Владимиру Зеленскому сутки на адекватный (!!!) ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которая находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста из олигархических корпоративов, а Президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки". Думай. Те.", - заяаил он.
Экс-беглец Александр Онищенко и вовсе сделал рекламу каналу Медведчука.
Премьер Владимир Гройсман заговорил о реванше.
Глава СНБО Александр Данилюк пообещал решить этот вопрос и призвал всех держать "голову холодной"
Ну что ж, ждем еще реакции от СБУ и МВД. На данный момент они молчат. Как молчит и гарант Конституции Владимир Зеленский.
Кстати о силовиках: намедни они подпустили канал "Россия 24" к ... Филарету.
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