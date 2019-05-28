Опрос: Какое будущее ждет Саакашвили в Украине?

Саакшвили сможет принять участие в парламентских выборах. На правах избирателя

Во вторник, 28 мая, президент Зеленский отменил указ президента Порошенко о лишении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили гражданства Украины. В ближайшее время недавний апатрид вернется в Украину и наверняка активно включится в политическую жизнь вновь обретенной второй родины.

Возвращение Саакашвили - без сомнений, новость дня. Решение Зеленского о возвращении гражданства многие эксперты уже назвали неосмотрительным. Дело в том, что Саакашвили нестабилен, не всегда предсказуем и крайне харизматичен, более того – хитер и искусен и политических интригах, однако при это обладает большим международным авторитетом и связями. Впрочем, пока не доказано обратное, будет считать, что у президента Зеленского есть план действий. Хотя, нельзя исключать, что он просто отменил незаконный указ президента Порошенко. В каком качестве возвращается Саакшвили? Кем его видит президент Зеленский и чего хочет сам бывший апатрид. Пока ясно только то, что он не сможет стать народным депутатом, так как не жил последние 5 лет в Украине, другие же должности для него вполне доступны. Впрочем, не стоит исключать и «казус Богдана», который гласит, что если нужно, то можно и в нардепы сходить. Но нужно ли?

Всем известен конфликт Михеила Саакашвили с нынешним «фактором стабильности» - главой МВД Аваковым. Также памятно противостояние грузинско-украинского политика с Порошенко, с которым изначально была невероятная дружба, а потом президент стал «барыгой». Также вспомним обвинения в том, что «Михомайдан» спонсировал беглый олигарх Курченко, а также то, что дела против Саакашвили в Украине еще не закрыты (или закрыты, господин Луценко?). Все это порождает большое число вопросов. Впрочем, это не значит, что не нужно искать не них ответы.

Оставим вопрос законности получения Саакашвили паспорта гражданина Украины за скобками и попытаемся спрогнозировать – как будут развиваться события дальше.

Опрос Без Табу: Какое будущее ждет Саакашвили в Украине?