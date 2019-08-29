Опрос: Какие перспективы у 9 созыва Верховной Рады?

Депутаты рвутся в бой

В четверг, 29 августа, начала свою работу Верховна Рада 9 созыва. От нардепов ждут очень многого однако также много перед ними будет соблазнов и испытаний. Какой фактор возьмет верх?

К своим обязанностям приступили 424 народных депутата. Большинство из них представляют наспех собранную партию «Слуга народа», которая одержала уверенную победу на выборах в парламент благодаря персоне президента Зеленского. «Слуга народа» составляет монобольшинство в Раде, что дает фракции право самостоятельно формировать Кабмин и принимать законы, не опираясь на другие политсилы. Но именно этого от них ожидают президент и общество, уставшее от пустых обещаний и коррупционных схем.

Однако, готовы ли сами народные избранники к этому? Игорь Коломойский - олигарх и бизнес-ангел Зеленского – считает, что нет. И даже называет цифру в 100 депутатов, которые могут «пойти по наклонной». Также Коломойский прогнозирует возможный роспуск Рады, если «Слуги народа» будут думать о себе, а не он тот самом народе. Абсолютно большинство из «большинства» - новые люди в политике, а потому и предстоит пройти через ошибки и искушения, с которыми справили далеко не все предшественники.

Также отметим, что у пропрезидентского большинства будут как союзники – «Голос» и «Батьківщина», так и оппозиция – партии Медведчука и Порошенко. Именно они могут сыграть важную роль и стать той самой «золотой акцией» в голосованиях, предполагающих изменения в Конституцию и требующих больше 300 голосов.

Все эти моменты делают будущее 9 созыва неопределенным, а потому редакция Без Табу просит читателей оценить перспективы нового созыва парламента.