ООН запускает глобальный план реагирования на коронавирус для Украины

ООН поможет Украине преодолеть коронавирус

В среду, 25 марта, генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш объявил о запуске программ по спасению ряда стран от китайского коронавируса. Общий бюджет предусмотренных на все государства мер реагирования - 2 миллиарда долларов.

Украине достанутся 33 миллиона у.е., о чем объявил постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица.

По словам дипломата, сначала чиновники ООН хотели выделить нашей стране на борьбу с пандемией лишь 20 миллионов долларов, но после переговоров они поняли, насколько плачевна ситуация в государстве, и увеличили сумму более чем в полтора раза.

"Глобальный план, о котором сегодня заявил Генсек ООН, предусматривает пакет помощи для Украины. Сначала речь шла о выделении $20 млн на противостояние коронавирусу, но по итогам переговоров с представителями соответствующих структур ООН, сумма пособия выросла до 33 миллионов", - подчеркнул Кислица.

Деньги государство получит для попытки потушить пандемию на Донбассе, по обе стороны от линии фронта. Их направят на поддержку больниц, обеспечение продуктов и товаров первой необходимости, а также на поддержку пенсионеров и инвалидов в условиях самоизоляции.

Второй пакет помощи на 38 миллионов долларов еще от ВОЗ и ЮНИСЕФ еще находится в разработке.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.