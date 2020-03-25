Дочка соратника Яныка - судья Хозсуда Киева - подцепила коронавирус в Куршевеле

Дочь Джарты подцепила коронавирус во Франции

Популярнейший среди богачей французский курорт стал рассадником китайского коронавируса. Тусовщики и власть имущие, прикатившие в Альпы на отдых, позаражали друг друга COVID-19 и теперь вынуждены отбывать лечение в украинских больницах.

Годами работавшие не в интересах Украины миллионеры из числа нардепов, бизнесменов и даже судей массово попадают в больницы Киева после путешествия в Куршевель в разгар пандемии китайского коронавируса.

О положительном тесте на новую болезнь заявила дочка покойного соратника Яныка и главаря одной из известных макеевских ОПГ Василия Джарты, более известного, как "Вася-Бита", - Виктория Джарты. 39-летняя судья Хозяйственного суда Киева оказалась в числе 34 официально признанных заболевших коронавирусом. Накануне проявления симптомов болезни служительница Фемиды отдыхала в Куршевеле.

"Действительно, я сейчас нахожусь в Александровской больнице и, действительно, тест, который я делала 17 марта, показал положительный результат! Но есть и хорошие новости: меня готовят к выписке!" - отметила Джарты.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.