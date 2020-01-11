"Они знали и лгали": Сеть в ярости из-за признания Ирана

"Они знали и лгали": Сеть в ярости из-за признания Ирана

В субботу, 11 января, Иран признался в гибели украинского "Боинга". Президент Украины призвал наказать виновных, а многие общественные деятели обвинили Тегеран в лицемерии. Об этих и других мнениях читайте ниже.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Иран выплатить компенсации и наказать виновных.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отчитался о процессе расследования обстоятельств трагедии.

Пресс-служба СБУ подчеркнула, что таким образом подтвердилась одна из версий украинского следствия.

Глава "МАУ" Евгений Дыхне заявил, что в авиакомпании ни на одну секунду не сомневались в том , что экипаж "Боинга" действовал профессионально.

Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов обвинил Иран во лжи и посоветовал Украине инициировать заседание Совбеза ООН.

Журналист Денис Казанский сравнил Иран Хаменеи с Россией Путина.

Блогера Антона Ходзу интересуют дальнейшие действия ОПУ.

Журналистка Янина Соколова подчеркнула "неслучайность" гибели Боинга.

Радикал Олег Ляшко тоже сомневается в ошибке иранских военных.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что пассажирский лайнер был сбит Ираном. Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили эту версию.

В свою очередь Тегеран обвинил Запад во лжи, однако 11 января он переменил свое мнение, признав вину в преступлении. Подробности читайте по ссылке.