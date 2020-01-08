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Гибель украинского лайнера: реакция сети

15:44
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Гибель украинского лайнера: реакция сети

В среду, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский лайнер. В результате крушения самолета погибли 176 человек. О причинах и последствиях трагедии пока судить рановато, но у многих политиков и журналистов уже сложилось свое мнение о произошедшем. Собрались для вас самые важные точки зрения.

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....и дал поручение ОГУ расследовать все обстоятельства ЧП.

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о прекращении авиасообщения с Ираном и о начале проверок гражданской авиации.
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Спикер ВРУ Дмитрий Разумков сообщил о необходимости выделения помощи семьям погибших.
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Авиакомпания "МАУ" пообещала тесное сотрудничество с властями.
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Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов назвал версию теракта маловероятной.
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Журналистка Янина Соколова понадеялась на быстрое расследование трагедии.
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Аркадий Бабченко просто призвал не ездить в "мусорные страны" мира.
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Напомним, в Иране разбился украинский пассажирский Боинг - 176 человек погибли.
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Новости Украина Дмитрий Разумков Владимир Зеленский Алексей Гончарук Боинг Авиакатастрофа Крушение рейса Тегеран-Киев
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