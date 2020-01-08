Гибель украинского лайнера: реакция сети
Гибель украинского лайнера: реакция сети
В среду, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский лайнер. В результате крушения самолета погибли 176 человек. О причинах и последствиях трагедии пока судить рановато, но у многих политиков и журналистов уже сложилось свое мнение о произошедшем. Собрались для вас самые важные точки зрения.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил не делать преждевременных выводов...
....и дал поручение ОГУ расследовать все обстоятельства ЧП.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о прекращении авиасообщения с Ираном и о начале проверок гражданской авиации.
Спикер ВРУ Дмитрий Разумков сообщил о необходимости выделения помощи семьям погибших.
Авиакомпания "МАУ" пообещала тесное сотрудничество с властями.
Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов назвал версию теракта маловероятной.
Журналистка Янина Соколова понадеялась на быстрое расследование трагедии.
Аркадий Бабченко просто призвал не ездить в "мусорные страны" мира.
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