Гибель украинского лайнера: реакция сети

Гибель украинского лайнера: реакция сети

В среду, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский лайнер. В результате крушения самолета погибли 176 человек. О причинах и последствиях трагедии пока судить рановато, но у многих политиков и журналистов уже сложилось свое мнение о произошедшем. Собрались для вас самые важные точки зрения.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил не делать преждевременных выводов...

....и дал поручение ОГУ расследовать все обстоятельства ЧП.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о прекращении авиасообщения с Ираном и о начале проверок гражданской авиации.