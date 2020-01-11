Иран признал, что сбил украинский самолет, но случайно и из-за США

Иран взял вину на себя, перестав манипулировать

Припертый кучей доказательств Иран более не пытается скрыть свою роль в гибели украинского самолета авиакомпании МАУ.

На третий день после катастофы самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в небе Тегерана Иран признал свою вину.

Власти Ирана заявили, что самолёт был «непреднамеренно» сбит иранскими военными, сообщает Associated Press.

В заявлении говорится, что военные находились на «самом высоком уровне готовности», и лайнер был ошибочно принят «за враждебную цель». При этом Иран также попытался переложить вину с себя на США, указав, что их спровоцировал "авантюризм США".

Также отмечается, что ответственных за трагедией будут наказаны, а иранское правительство приносит извинения семьям погибших. Привлечением виновных к ответственности будет заниматься юридический отдел войск Ирана.

Иранские военные также сообщили, что в день аварии самолета заметили рост активности американских военных самолетов вокруг границ Ирана (перед этим они обстреляли американские военные базы в Ираке), а иранские военные заметили воздушные цели, которые якобы двигались в сторону иранских военных объектов, добавляет CNN. Ряд центров иранских ПВО зафиксировали усиленную активность в воздушном пространстве на своих радарах, из-за чего войска противовоздушной обороны Ирана были приведены в боевую готовность.

Далее уточнялось, что сбитый самолет спутали с вражеской целью после того, как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. «Военные были в состоянии высокой боевой готовности. В таких условиях - за человеческой ошибки и вполне нечаянно - рейс был сбит », - говорится в заявлении.

Свои соболезнования уже выразил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он, впрочем, также добавил, что человеческую ошибку, и привела к трагедии, вызвал «авантюризм США».

Напомним, в авиакатастрофе 8 января 2020 погибли 176 человек. Иран сначала во всем винил Украину, называя причиной то ошибку пилотов, то технические неисправности нового самолета. 9 января 2020 главы США, Канады и Великобритании прямо обвинили Иран в гибели самолета.