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Они умирали чаще всего: МОЗУ озвучил статистику по COVID-19

Вчера, 21:45
Они умирали чаще всего: МОЗУ озвучил статистику по COVID-19 - фото 1
Они умирали чаще всего: МОЗУ озвучил статистику по COVID-19

Отечественный Минздрав обновил возрастную статистику смертности от COVID-19 в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

По данным министерства здравоохранения, на данный момент в Украине зафиксировано 239 смертей от COVID-19.

Они умирали чаще всего: МОЗУ озвучил статистику по COVID-19 - фото 199309

По половой структуре среди жертв коронавируса преобладают мужчины (132 случая), по возрастной - лица старше 50 лет (85% всех случаев). Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых пациентов таких заболеваний было несколько.

Отметим, что на данный момент украинские власти продолжают прорабатывать возможные варианты облегчения карантинных мер в стране. О том, как это будет и при каких обстоятельствах, читайте в нашем материале.

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