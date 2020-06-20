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Он забраковал Шкарлета: "Слуги народа" отомстят непокорному депутату

12:00
Он забраковал Шкарлета: "Слуги народа" отомстят непокорному депутату - фото 1
Он забраковал Шкарлета: "Слуги народа" отомстят непокорному депутату

"Слуги народа" начали сбор подписей за отставку главы комитета ВРУ по вопросам образования Сергея Бабака. Ранее нардеп отказался принимать кандидатуру экс-регионала Сергея Шкарлета на должность главы МОН.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд в "Слуге народа".

По данным источника, подписи собираются под обращением к президенту Владимиру Зеленскому, главам ВРУ и фракции "СН". Инициаторами процедуры являются "слуги народа" Владимир Воронов и Николай Тищенко.

Он забраковал Шкарлета: 'Слуги народа' отомстят непокорному депутату - фото 201683

Сергей Бабак

По мнению нардепов, поводом для отставки Сергея Бабака является "критическая ситуация, сложившаяся в сфере образования на сегодняшний день".

Он забраковал Шкарлета: 'Слуги народа' отомстят непокорному депутату - фото 201682

Как уточнил инсайд, Воронов и Тищенко регулярно звонят в ОПУ и докладывают о количестве подписей. По состоянию на пятницу, 19 июня, "слугам" удалось получить одобрение лишь 37 народных избранников.

Некоторые члены Команды Зе называют все происходящее не иначе как расколом фракции СН, т.к. Тищенко и Ко собираются уволить человека, который "с Зеленским с конца 2018 года".

Что было ранее?

17 июня 2020 г. премьер-министр Денис Шмыгаль предложил назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета новым главой Министерства образования Украины.

18 июня комитет по вопросам образования Верховной Рады забраковал кандидатуру экс-регионала.

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Сергей Шкарлет Партия Слуга народа Министерство образования Новости Украина Николай Тищенко Владимир Зеленский
Украинская правда
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