Омеляну объявили обвинение. В чем он "виноват"?

Омеляну объявили обвинение. В чем он "виноват"?

В понедельник, 21 октября, в зале Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) прокурор объявил обвинение экс-министру транспорта и инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

"Прокурор САП в Антикоррупционном суде на очередном заседании огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины в декларировании недостоверной информации", - заявили в САП и добавили, что следующее заседание по делу пройдет 28 октября.

Напомним, что Владимиру Омеляну вменяют внесение недостоверной информации в декларации о доходах за 2015 и 2016 гг. Общая разница между указанными данными и реальным состоянием министра составляет 3 млн и 8 млн грн. соответственно.

Отметим, что сам господин Омелян любые обвинения отрицает. На данный момент его больше интересуют споры с Владимиром Зеленским.

Тот кстати не очень любит министра; однажды гарант даже очень жестко унизил Владимира Омеляна. И тот в долгу не остался. А дело было так…