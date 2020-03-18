Пандемия коронавируса Владимир Зеленский война на Донбассе

"Охматдет" прекращает прием детей и отменяет плановые операции

08:00
Охматдет перестает работать с плановыми пациентами - фото 1
Охматдет перестает работать с плановыми пациентами

Национальная детская специализированная клиника, которая является главной в стране по лечению малышей, переходит на новый режим работы из-за пандемии китайского коронавируса.

Об этом заявили на странице больницы в Facebook, отметив, что речь идет лишь о прекращении плановых приемов и обслуживания маленьких пациентов.

В Украине удвоилось количество зараженных коронавирусом

"На период с 19.03.20р. по 3.04.20 наша больница прекращает плановый прием пациентов, плановые оперативные вмешательства и плановые консультации в поликлинике. В том числе с 17 марта. Будет существенно ограничено посещение пациентов находящихся в стационаре по безопасности пациентов", - отметили в "Охматдете". - В связи с быстрым распространением COVID-19 в мире и ограничительными мерами на территории Украины, обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения стандартных мер гигиены".

Отдельно подчеркнули работники клиники тот факт, что в ней не принимают инфекционных больных и с симптомами ОРВИ нужно обращаться к семейному врачу или ехать в инфеционные стационары - Киевские детские клинические больницы №1, 2 и инфекционную. В них якобы есть экспресс-тесты к COVID-19, но применяют их точно так же, как и для взрослых - "по медицинским показаниям". То есть практически никогда.

'Охматдет' прекращает прием детей и отменяет плановые операции - фото 197399

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

А уже на следующий день Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина, разрешающий частным компаниям завозить не сертифицированные лекарства и не платить за это НДС, но при этом устанавливать цены с учетом 20% надбавки "за налог",

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
больница дети Пандемия коронавируса болезнь карантин Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Петрашко начал свою работу министра с зашквара - фото 1
Нищий помощник российских олигархов: новый министр экономики вообще ничем не владеет
10:00
Если не соблюдать карантин, Украину не ждет ничего хорошего - фото 1
Украина перешла в третий сценарий заражения: главный санитарный врач дал плохие прогнозы
09:20
Зеленский обратился к украинцам за рубежом – ВИДЕО - фото 1
Зеленский обратился к украинцам за рубежом – ВИДЕО
Вчера, 22:13
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00