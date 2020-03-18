"Охматдет" прекращает прием детей и отменяет плановые операции

Охматдет перестает работать с плановыми пациентами

Национальная детская специализированная клиника, которая является главной в стране по лечению малышей, переходит на новый режим работы из-за пандемии китайского коронавируса.

Об этом заявили на странице больницы в Facebook, отметив, что речь идет лишь о прекращении плановых приемов и обслуживания маленьких пациентов.

"На период с 19.03.20р. по 3.04.20 наша больница прекращает плановый прием пациентов, плановые оперативные вмешательства и плановые консультации в поликлинике. В том числе с 17 марта. Будет существенно ограничено посещение пациентов находящихся в стационаре по безопасности пациентов", - отметили в "Охматдете". - В связи с быстрым распространением COVID-19 в мире и ограничительными мерами на территории Украины, обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения стандартных мер гигиены".

Отдельно подчеркнули работники клиники тот факт, что в ней не принимают инфекционных больных и с симптомами ОРВИ нужно обращаться к семейному врачу или ехать в инфеционные стационары - Киевские детские клинические больницы №1, 2 и инфекционную. В них якобы есть экспресс-тесты к COVID-19, но применяют их точно так же, как и для взрослых - "по медицинским показаниям". То есть практически никогда.