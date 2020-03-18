"Охматдет" прекращает прием детей и отменяет плановые операции
Национальная детская специализированная клиника, которая является главной в стране по лечению малышей, переходит на новый режим работы из-за пандемии китайского коронавируса.
Об этом заявили на странице больницы в Facebook, отметив, что речь идет лишь о прекращении плановых приемов и обслуживания маленьких пациентов.
"На период с 19.03.20р. по 3.04.20 наша больница прекращает плановый прием пациентов, плановые оперативные вмешательства и плановые консультации в поликлинике. В том числе с 17 марта. Будет существенно ограничено посещение пациентов находящихся в стационаре по безопасности пациентов", - отметили в "Охматдете". - В связи с быстрым распространением COVID-19 в мире и ограничительными мерами на территории Украины, обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения стандартных мер гигиены".
Отдельно подчеркнули работники клиники тот факт, что в ней не принимают инфекционных больных и с симптомами ОРВИ нужно обращаться к семейному врачу или ехать в инфеционные стационары - Киевские детские клинические больницы №1, 2 и инфекционную. В них якобы есть экспресс-тесты к COVID-19, но применяют их точно так же, как и для взрослых - "по медицинским показаниям". То есть практически никогда.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
А уже на следующий день Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина, разрешающий частным компаниям завозить не сертифицированные лекарства и не платить за это НДС, но при этом устанавливать цены с учетом 20% надбавки "за налог",