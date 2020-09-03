ОГУ вызвал на допрос Бутусова из-за "вагнеровцев": Что происходит

ОГУ вызвал на допрос Бутусова из-за "вагнеровцев": Что происходит

Офис генерального прокурора вызвал на допрос главреда "Цензор. нет" Юрия Бутусова по делу "вагнеровцев".

Об этом журналист написал в Facebook.

"9 сентября в качестве свидетеля меня пригласили для допроса в Генеральную прокуратуру, к замначальника отдела департамента по военным преступлениям Андрею Ткаченко, старшему группы прокуроров по уголовному делу №42014000000000457 по факту ведения РФ агрессивной войны против Украины. Именно в рамках этого большого дела документировали "вагнеровцев". Я сообщу всю известную мне информацию по делу, свои подозрения и доводы по тем, кто именно в кабинете президента дал приказ об отмене захвата террористов", - заявил журналист.

Бутусов также подчеркнул, что "дело о предательстве в Офисе президента удалось сдвинуть с мертвой точки".

"Теперь все, что я писал, будет процессуально закреплено в деле, и если Генпрокуратура и СБУ не проведут следствие, значит, кто-то из прокуроров будет вынужден взять на себя ответственность за сокрытие утечки информации", - добавил главред "Цензор. нет".

Что было ранее?

В августе 2020 г. СБУ запланировала спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" на территории Украины. Однако планы правоохранителей были сорваны: Офис президента Украины отменил спецоперацию, мотивируя свое решение боязнью сорвать новый обмен пленными с российскими боевиками.