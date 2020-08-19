Все фейк: в Офисе президента рассказали о "срыве спецоперации с вагнеровцами"

Власти Украины отрицают причастность к попаданию русских наемников в Беларусь

Вечером во вторник, 18 августа, советник Ермака отреагировал на данные о том, что одна из самых масштабных спецопераций ГУР и СБУ была сорвана главой Офиса президента, которого покрывает сам Зеленский.

Так, приближенный к Ермаку Михаил Подоляк назвал информацию целого ряда СМИ "блестящей медийной операцией", а также связал появление громких данных с увольнением главы ГУР Василия Бурбы.

"На территории Украины чужую медиапровокацию доигрывал обиженный человек с информационными возможностями, - отметил советник главы ОПУ на своей странице в Facebook. - История очень запойная. Поскольку предлагает нам поверить в то, что профессионалов на контракте, имеющих за плечами несколько войн и действующих строго по регламентированному кураторами протоколу, неизвестный вербовщик (из Украины) умно и беспроблемно провёл по перевалкам до Беларуси. Где их и задержали громко белорусские спец/службы. И вместо привычного тихого разбирательства с российским ГРУ, устроили грандиозное PR-представление".

Примерно так же прокомментировал ситуацию и действующий глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, версию с причастностью СБУ к прибытию боевиков "поддерживали пророссийские блогеры и СМИ". При этом помимо откровенно ангажированного и неоднократно пойманного на лжи Юрия Бутусова, ссылаясь на собственные источники, информацию о причастности Ермака к срыву спецоперации опубликовали многие куда менее зашкваренные журналисты. Данные о намеренном срыве спецоперации подтверждают также источники Без Табу.

Что же касается логики каждой версии, то с одной стороны, в ОПУ сидит уличенный в связях с Россией и антиукраинской риторике Андрей Ермак, пособник Виталия Захарченко Олег Татаров, адвокат предателей Украины Андрей Смирнов и другие совершенно не испытывающие чувств патриотизма личности. Поэтому удивляться возможному сливу секретных данных русским вообще не следует.

С другой - российские оккупанты изначально хотели представить инцидент с задержанием "вагнеровцев" как некую спецоперацию СБУ. Россия в то же время начинает раскачивать Беларусь, так что отправка туда наемников вполне укладыватеся в логическую цепочку их использования для раскачивания ситуации.

Напомним, 29 июля в Минске отрапортовали о приезде в Беларусь двух сотен террористов из России. Они якобы были направлены в страну для дестабилизации обстановки накануне и после президентских выборов.

Бойцы КГБ упаковали 32 постояльцев одного из санаториев. Еще один представитель страны-агрессора был задержан на юге Беларуси. Группы оккупантов, согласно официальным заявлениям, были подобраны таким образом, чтобы в них были представлены представители всех воинских специальностей, а также хакеры.

После задержания в СБУ и Офисе президента объявили о желании Украины добиться депортации террористов и участников войны на Донбассе для привлечения их к уголовной ответственности. Впрочем, власти Минска выдали наемников русским.