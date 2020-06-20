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ОГП разберется со слежкой за Порошенко: Раскрыты детали

17:28
ОГУ разберется со слежкой за Порошенко: Раскрыты детали - фото 1
ОГУ разберется со слежкой за Порошенко: Раскрыты детали

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство из-за заявлений Петра Порошенко о слежке.

В раздевалке клуба Порошенко нашли скрытые камеры– ФОТО

Об этом написал нардеп от фракции "ЕС" Владимир Арьев в Facebook.

ОГП разберется со слежкой за Порошенко: Раскрыты детали - фото 201694

"Офис генпрокурорши открыл производство из-за слежки за Порошенко на автомобилях с номерами, отсутствующими в реестре. Но расследовать поручили ГБРам. Поэтому предлагаю угадать из-за чего закроют дело: - это было просто такси; - то чуваки от видеофиксации прятались
- Порошенко сам за собой следил; - ну при чем здесь Зеленский?; - ваш вариант", - написал политик.

О какой слежке идет речь?

12 июня партия Европейская солидарность сообщила о слежке за пятым президентов Украины Петром Порошенко. По данным источника, у дома политика были замечены иномарки с несуществующими номерными знаками. В ответ члены "ЕС" потребовали объяснений от хозяина Банковой Владимира Зеленского.

ОГП разберется со слежкой за Порошенко: Раскрыты детали - фото 201695

"Европейская Солидарность" жестко требует от господина Зеленского и государственной репрессивной машины ответить на три вопроса. Первое - кто отдал приказ о незаконной слежке за пятым Президентом Украины Петром Порошенко. Второе - кто ведет эту незаконную слежку за пятым Президентом Украины Петром Порошенко. И третий вопрос - а кого еще из лидеров оппозиции - из тех, кто сегодня справедливо критикует эту бестолковую и непрофессиональную власть, также так незаконно "ведут" и незаконно прослушивают. Эти три вопроса", - заявил сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов.

ОГП разберется со слежкой за Порошенко: Раскрыты детали - фото 201696

Напомним, клуб Порошенко оправдался за "камеры в раздевалке".

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Новости Украина Петр Порошенко Офис Президента Офис генерального прокурора Владимир Зеленский слежка
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