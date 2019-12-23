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Клуб Порошенко оправдался за "камеры в раздевалке"

18:30
Клуб Порошенко оправдался за "камеры в раздевалке" - фото 1
Клуб Порошенко оправдался за "камеры в раздевалке"

Клуб "5 элемент", бенефициарами которого являются Петр Порошенко и Игорь Коненко, отверг заявление ГБР о скрытых камерах в раздевалках заведения.

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Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам", - заявили там и подчеркнули, что всегда поддерживали приватность клиентов.

"Главной ценностью клуба "5 элемент" всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. В течение 14 лет мы ни разу не нарушили это правило. Для нас очень важно доверие наших гостей и репутация одного из лучших клубов Украины. Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее", - добавили в заведении.

Для справки

"5 элемент" – спортивный клуб, конечными бенефициарами которого являются Петр Порошенко и Игорь Кононенко.

20 декабря 2019 г. в заведении прошли обыски ГБР в рамках двух уголовных производств, фигурантом которых является пятый президент Украины. В ходе следственных действий, детективы обнаружили скрытые камеры в раздевалке.

Напомним, ГБР открыло еще одно дело на Порошенко. За "госизмену".

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Петр Порошенко ГБР Обыск Новости Украина
Украинские новости
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