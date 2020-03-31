Одного из пассажиров рейса Доха - Киев госпитализировали с температурой

Эвакуированного в "Козацький" туриста-неудачника госпитализировали под надзором копов

Отсутствие адекватного тестирования и обсервации для больше 120 тысяч вернувшихся в страну украинцев приводят к усилению распространения китайского коронавируса.

Ведь с момента пропуска людей через границу на самоизоляцию, которую никто толком не соблюдает и до госпитализации зараженных проходит несколько дней, за которые они успевают передать болячку другим.

Вполне может быть, что очередное подобное ЧП произошло в отеле "Козацький", куда на обсервацию отправили согласившихся пожить там украинцев. У одного из мужчин поднялась температура, после чего на место вызвали медиков. Те решили госпитализировать пациента с подозрением на коронавирус. Если диагноз подтвердится, за дело возьмутся копы, которые начнут выяснять, с кем контактировал пациент.

Стоит отметить, что не исключено и обычное ОРВИ, ведь власти не придумали ничего лучше, чем заселить народ в нечеловеческие условия: в номерах отеля держится температура в +12 градусов, а у находящихся в обсервации нет никаких теплых вещей. Кроме того, с эвакуированных сдирают по 1200 гривен за один день питания.

Как известно, туристы, решившие по дешевке лупануть на отдых в разгар пандемии, перехитрили сами себя. Во время их туров Украина закрыла границы, а полеты чартеров внезапно отменили. Эвакупировать их пришлось с большими проблемами. А вот об обсервации страна особо не беспокоилась. Ведь показательное заселение а-ля Новые Санжары уже не было выгодным для политиков.

Всего же за последние две недели без каких-либо адекватных мер предосторожности в Украину пустили более 120 тысяч человек. При этом на границе даже температурящих врачи не госпитализировали, а лишь проводили у них экспресс-тесты, которые не способны показать реальной картины, поскольку предназначены для выявления антител, возникающих на пятый-шестой день после проявления симптомов болезни. Так, к примеру, среди пятырех отпущенных с симптомами коронавируса пассажиров поезда Рига-Киев, через несколько дней в больницу приехали трое. Они уже нуждались в серьезном лечении и наверняка успели заразить немалое количество людей.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 480 официально признанных заболевших. 11 случаев закончились летально, шесть человек выздоровели.

Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.