"Одни трупики": Кернес "успокоил" харьковчан из-за коронавируса - ВИДЕО

"Одни трупики": Кернес "успокоил" харьковчан из-за коронавируса - ВИДЕО

Мэр Харькова Геннадий Кернес во время своего выступления сделал странное заявление о пандемии коронавируса.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Комментируя ситуацию в Италии, одиозный политик заявил следующее:

"В Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там никто не ездит уже. Там одни трупики".

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано 14 случаев заражения китайским коронавирусом. Украинские власти принимают жесткие меры для упреждения распространения инфекции:

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы. Подробнее об этом читайте здесь.