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Одна группа украинских пленных готова к обмену – Пристайко

13:30
Одна группа людей готова к обмену – Пристайко - фото 1
Одна группа людей готова к обмену – Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о подготовке возвращения украинских военнопленных.

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Детали переговоров он раскрыл в интервью "Укринформу".

"Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим как можно больше людей вернуть семьям до Нового года", - заявил дипломат.

Отметим, после освобождения пленных украинских моряков, президент Украины Владимир Зеленский пообещал обмен "всех на всех" менее чем через год.

Спустя некоторое время слухи о новых переговорах действительно подтвердились, однако в ОПУ конкретизировать данные отказались, т.к. обменные списки еще не завершены.

После "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года.

Однако позже процесс обмена сорвался. На данный момент стороны продолжают переговоры.

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Новости Украина Вадим Пристайко МИД Украины пленные Обмен
Укринформ
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