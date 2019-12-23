Одна группа украинских пленных готова к обмену – Пристайко

Одна группа людей готова к обмену – Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о подготовке возвращения украинских военнопленных.

Детали переговоров он раскрыл в интервью "Укринформу".

"Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим как можно больше людей вернуть семьям до Нового года", - заявил дипломат.

Отметим, после освобождения пленных украинских моряков, президент Украины Владимир Зеленский пообещал обмен "всех на всех" менее чем через год.

Спустя некоторое время слухи о новых переговорах действительно подтвердились, однако в ОПУ конкретизировать данные отказались, т.к. обменные списки еще не завершены.

После "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года.

Однако позже процесс обмена сорвался. На данный момент стороны продолжают переговоры.