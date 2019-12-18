Убийство Шеремета Відморожений Владимир Зеленский

СБУ посчитала пленных на Донбассе. Раскрыты детали

14:11
СБУ посчитала пленных на Донбассе. Раскрыты детали - фото 1
СБУ посчитала пленных на Донбассе. Раскрыты детали

На данный момент в "ЛДНР" пребывают в плену 250 украинцев.

Cенцов пожмет руку Путину. Но есть условие - ВИДЕО

Об этом сообщила СБУ на запрос "Радио Свобода".

"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - говорится в сообщении правоохранителей.

Отметим, что после освобождения пленных украинских моряков, президент Украины Владимир Зеленский пообещал обмен "всех на всех" менее чем через год.

Спустя некоторое время слухи о новых переговорах действительно подтвердились, однако в ОПУ конкретизировать данные отказались, т.к. обменные списки еще не завершены.

После "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
СБУ пленные ДНР "ЛНР" Новости Украина
Радио Свобода
powered by lun.ua
Другое на тему
Рада ликвидировала неприкосновенность нардепов. Но есть нюанс - фото 1
Рада ликвидировала неприкосновенность нардепов. Но есть нюанс
13:02
Кабмин запретит въезд в РФ по внутренним паспортам: Названа дата - фото 1
Кабмин запретит въезд в РФ по внутренним паспортам: Названа дата
12:11
Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания - фото 1
Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания
09:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
13 декабря, 10:20
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...