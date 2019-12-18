СБУ посчитала пленных на Донбассе. Раскрыты детали

СБУ посчитала пленных на Донбассе. Раскрыты детали

На данный момент в "ЛДНР" пребывают в плену 250 украинцев.

Об этом сообщила СБУ на запрос "Радио Свобода".

"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - говорится в сообщении правоохранителей.

Отметим, что после освобождения пленных украинских моряков, президент Украины Владимир Зеленский пообещал обмен "всех на всех" менее чем через год.

Спустя некоторое время слухи о новых переговорах действительно подтвердились, однако в ОПУ конкретизировать данные отказались, т.к. обменные списки еще не завершены.

После "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года.