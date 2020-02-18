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Обстрелы боевиков 18 февраля: у Рябошапки открыли дело

17:12
Обстрелы боевиков 18 февраля: у Рябошапки открыли дело - фото 1
Обстрелы боевиков 18 февраля: у Рябошапки открыли дело

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство из-за атак российских террористов на Донбассе 18 февраля 2020 г.

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Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"По факту обстрелов 18 февраля 2020 вооруженными формированиями РФ позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, оккупанты вели обстрелы по позициям ВСУ с запрещенного минского соглашениями вооружения, а именно из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет СБУ, процессуальное руководство - управлением надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области.

Напомним, 18 февраля 2020 г. российские боевики начали масштабное наступление на Донбассе. Несмотря на очевидное нарушение заключенных ранее договоренностей, президент Украины Владимир Зеленский предпочел этого не замечать, заявив, что "мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру".

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Офис генерального прокурора ВСУ АТО Новости Украина
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