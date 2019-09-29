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Обслуживание офшорных зон и русских: что известно о бизнесе нового министра обороны

12:00
Алексей Загороднюк помогает русским добывать нефть - фото 1
Алексей Загороднюк помогает русским добывать нефть

Не так давно назначенный с подачи Зе команды главой министерства обороны Андрей Загороднюк может похвастаться тем, что владеет серьезной компанией. Которая оказывает услуги для террористов и крупных фирм, которые зарегистрированы в офшорных зонах.

Среди "Ленд Крузера", "Киа спортейдж" и многочисленных квартир в своей е-декларации за 2018-й год министр обороны указал еще и владение несколькими компаниями.

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Работа последних не была бы зашкварной, если бы не один факт- "ООО "Дискавери - бурове обладнання (Украина)" специализируется на помощи российским оккупантам.

Судя по сайту фирмы, предприятие Загороднюка занимается "производством, монтажом и ремонтом буровых установок для ведущих транснациональных буровых и нефтяных компаний".

И под этим описанием как раз и скрываются российские нефте- и газодобывающие конторы, а большинство подрядов "Дискавери" нашего министра заказывает именно страна-бензоколонка.

К слову, Загороднюк - не единственный чиновник топового уровня, который вела и ведет бизнес с оккупантами во время войны. Среди действующих госслужащих и политиков таковых немало. К примеру, президент Владимир Зеленский, который якобы переписал "95 квартал" на своих друзей. В предыдущие годы критике подвергался Петр Порошенко, чья липецкая фабрика Roshen работала вплоть до 2016 года.

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Россия терроризм бизнес Министерство обороны Андрей Загороднюк Новости
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