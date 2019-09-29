Rozetka готовится закрываться из-за раскулачивания от "слуг народа"

Rozetka все?

Крупнейшая компания Украины может свернуть свою деятельность, поскольку видит в новом законе, который адепты Зе команды безропотно поддержали в Раде, невероятные риски для себя в частности и бизнеса в целом.

Генеральный директор супермаркета Владислав Чечеткин написал об этом на своей странице в Facebook.

По его словам, как только Зеленский подпишет законы №1053-1 и №1073, которые нужны якобы для "выведения бизнеса из тени", но на самом деле просто уничтожат часть среднего и крупного предпринимательства в стране, начнутся пролетарские бунты.

В законах, которыми так хвастается Зеленский, де-факто, прописан механизм раскулачивания богатых недовольными.

"Любой потребитель может заявить в налоговую о «неправильный» чек. Если будет доказано, что чек "неправильный", потребитель получит товар, приобретенный по этому чеку, бесплатно. В то же время "неправильный" означает - нет в базе публичной налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой за неверные решения. Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в размере 250% и всегда, по каждой жалобе, 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя, - пояснил Чечеткин.

И хотя "Розетку" можно назвать жлоб-компанией с миллиардными оборотами и легальным уклонением от налогов с помощью ФОПов, гигант влистывает в бюджет огромные суммы. Теперь же ROZETKA готовится к остановке бизнеса и потоку стремящихся нажиться благодаря "слугам народа". Впрочем, не будем исключать, что никто успешный бизнес закрывать не будет, а данный пост - лишь попытка поторговаться и привлечь внимание общественности.