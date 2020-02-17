Общий "патруль" ВСУ и боевиков: Кремль прокомментировал идею

Общий "патруль" ВСУ и боевиков: Кремль отреагировал на идею

Руководство РФ отреагировало на предложение президента Украины Владимира Зеленского учредить патрули ВСУ и российских боевиков для контроля границы.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Это новая инициатива. Для того чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик, понимать их позицию, то есть нужно (с ними) разговаривать. Насколько мы понимаем первоисточник, то есть автора этой инициативы, Киев по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, 29 октября 2019 г., согласно ранее подписанной формуле Штайнмайера, ВСУ отступили с позиций в районе Золотое. 9 ноября начался отвод войск у Петровское Луганской области. Несмотря на действия украинской стороны, оккупанты продолжили обстрелы позиций нашей армии.

На данный момент украинские власти ищут выход из сложившейся петли, но пока что неудачно. Так, в феврале 2020 г. президент Владимир Зеленский предложил создать общие патрули ВСУ и российских боевиков для контроля украинской границы. Подробнее об этом читайте здесь.