Владимир Зеленский Коронавирус из Китая война на Донбассе

Общий "патруль" ВСУ и боевиков: Кремль прокомментировал идею

12:30
Общий "патруль" ВСУ и боевиков: Кремль отреагировал на идею - фото 1
Общий "патруль" ВСУ и боевиков: Кремль отреагировал на идею

Руководство РФ отреагировало на предложение президента Украины Владимира Зеленского учредить патрули ВСУ и российских боевиков для контроля границы.

Почему идея Зеленского о совместных патрулях с террористами обречена на провал

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Это новая инициатива. Для того чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик, понимать их позицию, то есть нужно (с ними) разговаривать. Насколько мы понимаем первоисточник, то есть автора этой инициативы, Киев по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, 29 октября 2019 г., согласно ранее подписанной формуле Штайнмайера, ВСУ отступили с позиций в районе Золотое. 9 ноября начался отвод войск у Петровское Луганской области. Несмотря на действия украинской стороны, оккупанты продолжили обстрелы позиций нашей армии.

На данный момент украинские власти ищут выход из сложившейся петли, но пока что неудачно. Так, в феврале 2020 г. президент Владимир Зеленский предложил создать общие патрули ВСУ и российских боевиков для контроля украинской границы. Подробнее об этом читайте здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ДНР Россия АТО Новости
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
МИД бросил украинцев на борту Diamond Princess - фото 1
МИД бросил украинцев на борту Diamond Princess
13:30
"Денег нет, но вы держитесь": тропический Богдан ярко потроллил "слуг народа" - фото 1
"Денег нет, но вы держитесь": тропический Богдан ярко потроллил "слуг народа"
11:12
В Днепре водитель попытался сбежать и задавил трех человек – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Днепре водитель попытался сбежать и снес трех человек – ФОТО, ВИДЕО
08:49
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35