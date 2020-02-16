Зеленский предложил боевикам патрулировать Донбасс вместе с ОБСЕ

Зеленский так хочет провести выборы, что отдаст границу Украины русским

Президент Украины в очередной раз продемонстрировал или свое полное непонимание сложившейся на Донбассе ситуации, или же стремление закончить конфликт любой ценой, даже поражением нашей страны.

Во время ланча на Мюнхенской конференции по безопасности президент заявил о том, что Украина согласна на то, чтобы украинско-российскую границу патрулировали и наши бойцы ГПСУ, и террористы, и наблюдатели международной миссии ОБСЕ.

Фактически же Зеленский расписался в том, что хочет насильно примирить защитников нашей страны с убийцами, которые будут легализованы официальным Киевом.

- Вопрос совместного патрулирования поднимался на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, а в настоящее время обсуждается Трехсторонней контактной группой в белорусской столице. Украина согласна на совместное патрулирование украино-российской границы с представителями ОБСЕ и представителей "ЛДНР", - подчеркнул Зеленский. - Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ.

Если оккупанты присоединятся к СММ, по мнению лидера Зе команды, это будет обозначать установление контроля за границей, который даст возможность провести местные выборы на Донбассе уже в октябре. Даже с учетом того, что предствителям международной миссии запрещают использовать средства слежения, а сами они предпочитают "ничего не видеть", бухая с террористами и боясь получить пулю в голову.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко также не видит зашквара в том, что Украина фактически отдаст контроль за границей врагаам и назовет это восстановлением территориальной целостности. По его словам, таким был "Хорватский сценарий".

Напомним, Украина собирается ускорять процесс отступления сил и средств ООС в Гнутово. Намерения официального Киева побыстрее отвести ВСУ от Гнутово весьма непонятны, ведь Украина уже продемонстрировала всему миру, что русские не собираются отступать, а их агрессия наоборот нарастает. Только вот после захвата террористами утраченных в результате одностороннего отступления ВСУ в Петровском взятия под контроль оккупантов Станицы Луганской, а также регулярных обстрелов в Золотом-4 идей отказаться от мира любой ценой никто из властных политиков так и не высказал.

Более того, Гнутово является стратегически важным населенным пунктом на подступах к Мариуполю. Если боевики без боя получат доступ на позиции в нем, они смогут обстреливать портовый город из тяжелого вооружения.