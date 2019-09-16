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Обмен Цемаха: США оправдали Украину

08:55
Обмен Цемаха: США оправдали Украину - фото 1
Обмен Цемаха: США оправдали Украину

Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер оправдал Команду Зе за обмен боевика "ДНР" Владимира Цемаха на узников Кремля. По словам политика, значение террориста для дела МН17 слишком преувеличено.

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Об этом он заявил в интервью "1+1".

"Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на рейс МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому, считаю, обе страны сделали шаг вперед, и, я надеюсь теперь, чтобы придать дальнейший импульс, надо провести еще обмены, - сказал политик.

Напомним, что ранее Владимира Цемаха передали России в рамках обмена "35 на 35". Нидерландское следствие весьма негативно восприняло этот шаг, однако украинские власти поспешили оправдаться, заявив, что перед обменом преступник был тщательно допрошен, а материалы по нему уже подшиты к делу.

Позже Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала у России доступ к боевику. И она вполне имела на это право: Россию же вернули в ПАСЕ. Но России было все равно.

Немного погодя дочь боевика Мария Левченко-Цемах о возвращении боевика в "ДНР".

Для справки

Владимир Цемах – террорист, являющийся важным свидетелем катастрофы пассажирского самолета MH17. 17 июля 2014 лайнер сбили боевики из комплекса "Бук".

По данным источников, упомянутый преступник общался с членами экипажа установки и участвовал в сокрытии следов злодеяния.

1 июля преступник был задержан нашими спецслужбами. 3 июля Цемаха на два месяца арестовал Шевченковский суд Киева. 7 сентября преступник был обменян на узников Кремля.

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Владимир Цемах ДНР Расследование MH17 Новости Украина
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